Milan-Juventus: designato l’arbitro della sfida

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di campionato che vedrà la squadra di Massimiliano Allegri scendere in campo contro il Milan

La Juventus, archiviata la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria vinta per 4-1, deve ora rituffarsi nel campionato, e continuare l'inseguimento delle prime posizioni. I bianconeri se la vedranno domenica sera a SanSiro contro il Milan, in una partita importante per cercare di recuperare punti alle squadre davanti. La squadra di Massimiliano Allegri dista sette punti dal Milan secondo in classifica, ed una vittoria rilancerebbe le ambizioni della Juventus per i posti validi per la qualificazione alla prossima Champions League.