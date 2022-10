Milan – Juve, le pillole statistiche più importanti in vista del big match

Il sito della Juventus ha reso note le statistiche più avvincenti della gara contro il Milan, in vista della sfida di San Siro.

redazionejuvenews

La Juventusquesto pomeriggio sfiderà il Milannel match di cartello della nona giornata di Serie A. Il sito bianconero ha pubblicato le statistiche più rilevanti della gara: "Il calendario mette sulla strada della Juventus, reduce dai successi su Bologna e Maccabi Haifa all'Allianz Stadium, l'affascinante sfida contro il Milan. I bianconeri faranno visita ai rossoneri a San Siro e il match è denso di storia. Domanda 2 FACCIA A FACCIA Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha sia pareggiato (56) che perso (51) più partite in Serie A: in 174 sfide complessive di massimo campionato sono invece 67 i successi bianconeri. Il Milan contro nessuna avversaria ha ottenuto più sconfitte nella competizione (67 anche contro l’Inter). Milan e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide della scorsa stagione di Serie A, solo due volte nella storia del torneo le due formazioni hanno registrato almeno tre pareggi di fila: tra il 1972 e il 1973 (quattro) e tra il 1938 e il 1939 (quattro). Milan e Juventus non si incontrano di sabato in campionato dal 6 aprile 2019, quando la Juventus di Allegri si impose 2-1 sul Milan di Gennaro Gattuso a Torino: Dybala su rigore e Kean ribaltarono il vantaggio di Piatek. Il Milan non batte la Juventus in un girone d’andata di Serie A dal 22 ottobre 2016: la squadra di Montella si impose a San Siro 1-0 sui bianconeri con la rete al 65’ di Manuel Locatelli, ora bianconero. La Juventus ha vinto sei delle ultime nove gare contro il Milan al Meazza in Serie A (1N, 2P), segnando il doppio dei gol dei rossoneri nel periodo (14 vs 7).

STATO DI FORMA Milan (due) e Juventus (quattro) sono due delle tre squadre ad aver perso meno partite in Serie A nel 2022, tra loro troviamo il Napoli (tre) - considerando le formazioni presenti in entrambe le ultime due stagioni. Dopo una striscia di sei successi interni di fila in campionato, il Milan ha perso l’ultimo match al Meazza; con Stefano Pioli alla guida i rossoneri non hanno mai registrato due sconfitte casalinghe consecutive in Serie A (ultima volta nel settembre 2019 con Marco Giampaolo in panchina). Il Milan ha collezionato solo due clean sheets in questo campionato, mentre ne aveva collezionati ben sei nelle ultime otto partite della scorsa Serie A. Al contrario la Juventus ha chiuso ben quattro partite con la porta inviolata in questo campionato, dopo che aveva chiuso lo scorso torneo con otto gare consecutive con almeno una rete al passivo. Solo l’Udinese (12) ha recuperato più punti da situazione di svantaggio del Milan (7) in questa Serie A – quella rossonera è anche una delle quattro squadre (con Torino, Lecce e Roma) che non ha ancora perso un punto da situazione di vantaggio (cinque vittorie su cinque una volta avanti nel punteggio). Il Milan è la squadra che vanta più recuperi offensivi considerando le ultime due stagioni di Serie A (434 tra 2021/22 e 2022/23) e una delle due insieme alla Lazio che conta almeno 10 gol realizzati con questo tipo di azioni nel parziale (10 per i rossoneri, 13 per i biancocelesti). Il Milan ha realizzato 11 gol su azione di contropiede dall’inizio della passata stagione di Serie A (quindi considerando 21/22 e 22/23), compreso l’ultimo realizzato da Rafael Leao contro l’Empoli. I rossoneri sono quelli che hanno segnato più reti con questo tipo di azioni di gioco nel parziale nei maggiori cinque campionati europei. Il Milan è una delle otto squadre che non ha ancora trovato il gol di testa in questo campionato e una delle due – al pari dell’Inter – che di testa ne ha incassati di più (quattro). La Juventus ha segnato cinque reti su sviluppo di palla inattiva finora (primato condiviso con il Napoli) su 12 totali: il 42%, una percentuale record di gol da fermo in questa Serie A.

Adrien Rabiot ha segnato la sua prima rete in Serie A nel luglio 2020 contro il Milan, in quella che è stata l’unica partita nella competizione in cui è andato in gol e la Juventus ha perso (quattro vittorie nelle altre quattro). Nelle quattro partite con Rabiot in campo in questo campionato, la Juventus ha subito un solo gol (con la Roma), ha vinto il 50% delle partite e non ha mai perso; nelle quattro senza di lui i gol subiti sono quattro, la percentuale di vittoria é del 25% ed è arrivata l’unica sconfitta. Il Milan è la squadra contro cui Wojciech Szczesny ha parato più rigori in Serie A: tre su nove respinti in generale, due dei quali con la maglia della Juventus (uno a Torino nel maggio 2021 a Kessié, uno a San Siro nel novembre 2018 a Higuain) – il restante in un Roma-Milan del dicembre 2016 a Niang. Il Milan è una delle cinque squadre contro cui Moise Kean vanta almeno due gol in Serie A (nel dicembre 2017 con il Verona e nell’aprile 2019 con la Juve), in entrambe le occasioni da subentrato. Tuttavia, quella rossonera è l’avversaria che l’attaccante italiano ha affrontato più volte nei cinque grandi campionati europei (cinque) senza mai scendere in campo dall’inizio. Sia Mattia De Sciglio (110 presenze tra il 2012 e il 2017) che Manuel Locatelli (48 presenze e due gol tra il 2016 e il 2018) hanno fatto il loro esordio in Serie A con la maglia del Milan. Otto dei 12 gol segnati dalla Juventus in questo campionato sono stati di matrice serba: cinque gol per Dusan Vlahovic, due assist e una rete per Filip Kostic (propiziata proprio dall’assist del numero 9)".