Verso Milan-Juve, da Leao a Giroud: alla scoperta dei rossoneri

In vista della sfida tra Milan e Juve, il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento sui rossoneri. Ecco il comunicato: "Grande sfida domani a Milano. La Juve affronta il Milan, che è davanti ai bianconeri in classifica, con 4 punti in più. 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta per i rossoneri, con 16 reti segnate e 9 subite. La differenza la fanno due vittorie in più rispetto alla Juve, che ha pareggiato in 4 occasioni, segnando 12 gol e subendone solo 5.

ATTENZIONE A...

Solamente Lautaro Martinez (30 conclusioni) ha effettuato più tiri di Rafael Leão (29) e Olivier Giroud (28) in questa Serie A.

Olivier Giroud ha partecipato attivamente a quattro degli ultimi cinque gol segnati dal Milan in casa in Serie A: tre reti e un assist vincente per il francese – la prossima sarà la 50ª presenza per l’attaccante francese con il Milan in tutte le competizioni.

Solo Pellegrini (14) della Roma ha creato più occasioni dei compagni da palla inattiva di Ismael Bennacer (9) tra i centrocampisti di questa Serie A.

Charles De Ketelaere è il terzo giocatore del campionato per media occasioni create per i compagni su azione di gioco: una ogni 33 minuti in campo (meno solo di Laurentié del Sassuolo e Deulofeu dell’Udinese) – presi in considerazione i giocatori con almeno 300 minuti disputati.

Dal suo arrivo al Milan (dal 2019/20) Ante Rebic ha segnato quattro reti contro la Juventus in tutte le competizioni, nessun altro giocatore ha realizzato più gol contro i bianconeri nel periodo (quattro anche Giovanni Simeone e Ruslan Malinovskyi).

Rafael Leão è il giocatore che ha preso parte a più gol nel 2022 in Serie A (22: 11 reti + 11 assist), a partire da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05) solo due calciatori rossoneri sono stati coinvolti in più reti in un singolo anno solare in campionato: Kaká nel 2008 (27: 15+12) e Zlatan Ibrahimovic nel 2020 (26: 20+6).

Rafael Leão è l’unico giocatore di questo campionato a vantare già almeno quattro gol segnati e almeno quattro assist vincenti forniti; nei maggiori cinque tornei europei sono in quattro a vantare almeno questo score: oltre al portoghese anche Messi, Neymar e Dango Ouattara del Lorient". (juventus.com)