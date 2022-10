Juve, senti Marelli: “Quello di Theo Hernandez su Cuadrado era fallo netto”

I big match, si sa, portano sempre con se una lunga lista di polemiche e la sfida tra Milan e Juve non fa eccezione. Questa volta a far discutere è un episodio accaduto nel corso del primo tempo, nell'azione precedente al gol del vantaggio rossonero. Theo Hernandez entra duro su Cuadrado, che cade e si lamenta. Nell'azione successiva i rossoneri trovano la rete dell'1-0 ma secondo i tifosi della Vecchia Signora, il gioco sarebbe dovuto essere fermato per fallo.