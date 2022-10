6 gennaio 2021: un Milan-Juve che è entrato nella storia

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha voluto ricordare un Milan-Juve del passato: "I precedenti di Milan-Juventus a San Siro vedono questo score: in 87 gare i rossoneri hanno prevalso 29 volte; 24 sono i successi bianconeri; il risultato più frequente è il pareggio, verificatosi 34 volte . L'ultimo trionfo bianconero è di 2 campionati fa, in quella che probabilmente è la gara più bella di quel campionato da parte della Signora.

Milan-Juventus è la seconda gara del 2021. Il Diavolo ci arriva forte del primato in classifica. La Signora è ripartita col piede giusto sconfiggendo in casa l'Udinese con un rotondo 4-1.

Chiesa è il protagonista dell'incontro, regalando una doppietta. Un gol per tempo per una delle prestazioni più scintillanti della sua avventura bianconera. In mezzo c'è il momentaneo pareggio di Calabria, ma la Juve appare in una serata dove tutto sembra funzionare.