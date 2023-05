Milan, Giroud e Pioli avvertono la Juve: “Sarà come una finale”

Dopo la vittoria per 5-1 contro la Sampdoria il Milan ha subito cominciato a pensare alla sfida contro la Juve: le parole di Pioli e Giroud

redazionejuvenews

Dopo l'eliminazione dalla Champions League il Milan è subito riuscito a rialzarsi in piedi, vincendo 5-1 contro la Sampdoria. Un risultato fondamentale per i rossoneri che salgono così a quota 64 punti, quinti in classifica. Al momento la squadra di Pioli è quindi fuori dalla zona Champions League ma, come ricordato anche da Maldini, molto dipenderà dal processo plusvalenze della Juve. Il direttore sportivo del Milan aveva infatti detto: "Il percorso non è finito. Abbiamo il dovere di provare a finire tra le prime 4, ma ci sarà da vedere cosa succederà alla Juventus". Se i bianconeri dovessero ricevere di nuovo dei punti di penalizzazione, i rossoneri si ritroverebbero infatti di colpo quarti in classifica. Per questo motivo l'obiettivo del Milan è quello di conquistare più punti possibili in attesa della sentenza della Corte d'Appello della FIGC.

Come se non bastasse, la domenica 28 maggio i rossoneri affronteranno in campionato proprio la Juve, una sfida che quindi rischia di essere doppiamente decisiva, di quelle che valgono ben più di tre punti. Vincendo infatti i rossoneri riuscirebbero allo stesso a fermare gli avversari e a salire a quota 67 punti in classifica. Non a caso al termine della partita contro la Sampdoria Giroud (autore di una tripletta) ha detto: "È come una finale.Non sappiamo se le toglieranno dei punti ma siamo concentrati sul nostro calcio, sulle nostre partite e dopo speriamo".

Parole che vanno di pari passo con quanto detto anche dall'allenatore Stefano Pioli: "Aspettiamo due partite, poi faremo i bilanci. Siamo andati oltre le aspettative in Champions, in campionato abbiamo avuto poca continuità. Molte di queste partite non siamo riusciti a vincerle, questo è stato il nostro limite. Con la Juve sarà molto importante, dovremo prepararla bene e cercare di mettere in campo la miglior prestazione possibile. Quando giochiamo un bel calcio abbiamo belle qualità".