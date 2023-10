Milan, Adli: “Cercheremo di battere la Juve. Scudetto un obiettivo”

Intervistato da Sportmediaset, Yassine Adlì ha parlato di alcuni argomenti a tinte rossonere. Tra questi si è parlato dell'imminente sfida di campionato tra il suo Milan e la Juventus . Su questo incontro il calciatore non ha nascosto le sue ambizioni: "Siamo primi ma sappiamo che la strada è lunga. Vogliamo vincere qualcosa di importante, con la Juve sarà importante ma cercheremo di vincere sempre".

Una vittoria del Milan sulla Juventus permetterebbe ai rossoneri di rimanere al comando della classifica di Serie A: "Quando sei al Milan giochi sempre per vincere, è uno dei nostri obiettivi ma non ci mettiamo pressione. Rasarmi i capelli in caso di scudetto o Champions? Quello mai...".