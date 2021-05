Mihajlovic: “Abbiamo fatto una classica partita da fine stagione. Futuro? Ho 2 anni di contratto”

Il tecnico del Bologna ha parlato

TORINO - Sinisa Mihajlovic , allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta di ieri contro la Juventus in campionato. Queste le sue parole: "E' mancata la qualità in tutte la fasi, abbiamo giocato ma non c'eravamo. Sono partite che non dovevamo mai fare. Vittoria meritata per la Juventus, mi dispiace per Rino ma uno dei tre doveva uscire. Noi abbiamo fatto una classica partita da fine stagione, si può fare di tutto ma quando vanno in campo. Si può anche perdere ma abbiamo fatto una brutta figura, abbiamo fatto bene tutto il campionato però queste partite qua mi girano le scatole. Non vedo l'ora di finire e andare a casa. Punta? Speriamo che l'anno prossimo si prenda una punta, sicuramente giochiamo sempre per vincere ed abbiamo realizzato molto meglio di quanto abbiamo creato. Siamo andati in gol con diciassette marcatori diversi ma non siamo riusciti a realizzare tante occasioni".

Poi ancora: "Questa squadra ha grandi margini di miglioramento, quando però tu ogni partita prendi gol e non finalizzi vuol dire che manca qualcosa. Possiamo migliorare in quello. Non si può perdere il loro terzo gol, non c'è una logica. Ci sono tante cose da migliorare, vedremo che porterà il mercato. Quanti giovani sono pronti per la prossima stagione? Se guardi partita di oggi nessuno, se guardi altre partite tutte. Hanno alti e bassi, ci sono partite che fanno bene mentre altre dove sembra che non hanno mai giocato a calcio. Dobbiamo lavorare con i giovani, sono migliorati dal loro arrivo e hanno tanti margini di miglioramento avendo però più passione. Spesso sembriamo mosci, ci accontentiamo e non va bene. Futuro? Nel calcio e nella vita non si sa mai, magari mi mandano via dopo aver preso quattro gol o vado via. Il futuro è futuro, se lo dico adesso è presente. Viviamo alla giornata, non dipende solo da me. Ho un contratto di due anni".