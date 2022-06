Michela Persico: “Daniele si allena ogni giorno. Addio a Torino? Mi adeguerei”

"Abbiamo affittato una casa a Forte dei Marmi per stare vicini ai genitori di Daniele e ci hanno raggiunto anche i miei. Abbiamo voluto goderci un'estate in famiglia, poi ci siamo ritagliati quattro giorni solo per noi, senza Tommaso, a Mykonos con Carlo Pinsoglio e la sua fidanzata Giulia. Pinso è un simpaticone, ci siamo divertiti tantissimo. Non ci conoscevamo così bene come coppia, c’eravamo incontrati solo a qualche cena o compleanno, e invece c’è stato subito feeling e abbiamo legato tantissimo. E poi Daniele e Carlo hanno anche passioni in comune. Per esempio amano andare a pesca, vanno al largo con la barca, o a giocare alla Playstation."