Miccichè: “Al Palermo stavamo per vendere Dybala al Napoli, poi volle la Juve. Ora vada via”

TORINO – L’ex vicepresidente del Palermo Guglielmo Micciché ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ai quali ha rivelato alcuni retroscena di quando era nella dirigenza del club rosanero.

Prima tra tutti la situazione legata a Paulo Dybala: “Con Zamparini stavamo già per vendere Dybala al Napoli. Ma il procuratore spinse per la Juventus e alla fine andò a Torino”, parole che confermano ancora una volta quanto fosse fate la volontà del giocatore argentino di vestire la maglia bianconera, e quella della società di tesserare quello che era considerato uno dei grandi prospetti del calcio mondiale, e che adesso con la maglia della Juventus sta dimostrando tutto il suo potenziale.

Nonostante questo, Miccichè ha continuato a parlare della Joya nell’intervista, consigliandolo sul suo futuro. Dybala andrà in scadenza il prossimo anno e il suo procuratore e la Juventus stanno trattando per il rinnovo del contratto, con i bianconeri che hanno messo sul tavolo un’offerta che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, che potrebbero diventare 13 dietro il raggiungimento di alcuni obiettivi. L’incontro la le parti non è previsto prima del mese di febbraio, con gennaio che sarà fondamentale per il giocatore argentino per dimostrare tutta la sua voglia e le sue capacità di meritarsi la maglia bianconera.

“Gli consiglio vivamente Napoli per il futuro e al Napoli di provare a prenderlo. Sarebbe un matrimonio perfetto. Dybala vada via dalla Juventus! Il tempo in bianconero è finito. Vada subito a Napoli, di corsa, troverebbe l’ambiente di cui ha bisogno: calore della gente e progetto tecnico con un allenatore bravo come Gattuso” ha chiosato Micchichè, con la Joya che non ha altri colori in testa se non quelli bianconeri di Torino.

