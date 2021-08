Messi saluta il Barcellona: “Momento più difficile della mia carriera”

Il calciatore ha parlato in conferenza stampa

redazionejuvenews

Lionel Messi non è più un calciatore del Barcellona. La notizia uscita nei giorni scorsi ha fatto il giro del mondo, con tutte le maggiori squadre che si sono mobiliate per ingaggiare la Pulce, svincolatasi a zero dal Barcellona dopo la fine del suo contratto. L'argentino ha parlato oggi in conferenza stampa, per salutare il club della sua vita.

"Negli ultimi giorni ho pensato a cosa potessi dire. La verità è che non mi veniva in mente nulla, sono bloccato. È molto difficile dopo tanti anni, dopo aver vissuto tutta la mia vita qua, non ero preparato. Lo scorso anno quando ci fu il caso del burofax ero più convinto, ma quest'anno no. Ero convinto che avessimo continuato a vivere nella nostra casa, era quello che volevamo. Rimanere a casa nostra e continuare a goderci la nostra vita a Barcellona, sia in termini sportivi che in termini quotidiani. Oggi mi tocca dire addio a tutto questo. Sono stati molti anni, sono arrivato da piccolissimo. Dopo 21 anni me ne vado con mia moglie e con i miei tre bambini catalani-argentini...non posso essere più orgoglioso di tutto quello che ho fatto in questa città. ​Passeranno i prossimi anni ma torneremo, questo è quello che ho promesso ai miei figli. Devo solo ringraziare tutti per quello che abbiamo vissuto. Sono cresciuto con i valori di questo club”.

"É difficile scegliere il momento migliore, ma forse scelgo quello del mio debutto. L'inizio di tutto, il sogno che diventa realtà. Tutto quello che è arrivato dopo è stato meraviglioso. Ma scelgo il debutto, quando è iniziato tutto.L'addio? Per ila Liga non è stato possibile rinnovare il contratto. Era tutto già definito e non siamo riusciti a terminarlo. Laporta ha detto che è stato per colpa della Liga. Io ho fatto tutto il possibile. Ho ascoltato molte cose su di me ma dalla mia ho fatto di tutto per restare. Lo scorso anno non volevo rimanere e lo dissi, quest'anno volevo e alla fine non è stato possibile"

"Il PSG è una possibilità. Ad oggi non ho niente di definito con nessuno. Quando è uscito il comunicato ho ricevuto molte chiamate. Diversi club sono interessati. Non c'è niente di chiuso, ma stiamo parlando...Ho avuto momenti difficili, duri, sconfitte...ma il giorno dopo tornavo ad allenarmi per avere la rivincita. Da oggi non si torna indietro, è la fine. Ora inizia un'altra storia. Sono molto triste di andare via dal club che amo in un momento in cui non me lo aspettavo. Non ho mai mentito. Continueranno ad arrivare grandi giocatori. I giocatori passano. Come ha detto Laporta, il club è sempre più importante di chiunque. All'inizio sarà strano, ma la gente alla fine si abituerà. Sono arrivati ottimi giocatori, c'è una gran rosa".

"Quanto giocherò ancora? Dipende dal mio fisico e dalle risposte che mi darà. Ho molti compagni che mi raccontano quanto sia difficile andare avanti giorno per giorno. Siamo abituati ad una routine e poi è difficile. Finché posso continuerò a giocare ed essere competitivo".