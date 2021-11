Messi: “Le sfide con Ronaldo rimarranno nella storia del calcio”

Il calciatore argentino ha parlato ricordando le sfide con ikl portoghese e parlando del suo presente

redazionejuvenews

L'ex calciatore del Barcellona oggi al Paris Saint Germain Lionel Messi, ha parlato intervistato dai microfoni del quotidiano spagnolo Marca: "Voglio sempre il meglio per il Barcellona. Sarò sempre un suo tifoso anche se ora non gioco più lì. Ho sempre detto che prima o poi tornerò a Barcellona perché è casa mia e perché ci vivrò. Ora sto molto bene. Mi sono completamente adattato, così come la mia famiglia. Il francese è più facile di quanto pensassi. All’inizio mi ha fatto strano allenarmi insieme con SergioRamos dopo tanti anni da rivali, ma la verità è che averlo come compagno è uno spettacolo. Mbappè è concentrato sul Psg, ma solo lui conosce il suo futuro".

"Tutti dicono che siamo i grandi favoriti e non nego che siamo una delle candidate sulla carta, ma abbiamo ancora bisogno di qualcosa per essere una squadra davvero forte. Dobbiamo finire di consolidarci come squadra e abbiamo il vantaggio di avere grandi giocatori per riuscirci. Non siamo comunque gli unici, ci sono altre grandi squadre. La Champions League è una competizione molto difficile, che la rende così bella e speciale. Le squadre migliori ci sono e sta diventando sempre più complicato".

"Il Manchester United è una squadra molto forte con grandi giocatori. Cristiano conosceva già il club, ma era in un'altra fase e ora si è adattato in modo impressionante. Fin dall'inizio ha segnato gol come sempre e non ha avuto problemi ad adattarsi. In Premier non è così facile come tutti pensavamo, ma è una competizione molto difficile e uniforme. È passato molto tempo da quando abbiamo smesso di competere nello stesso campionato. Abbiamo gareggiato individualmente e in squadra per gli stessi obiettivi. È stato un palcoscenico molto bello per noi e anche per le persone perché si sono divertite molto. È un bel ricordo che rimarrà nella storia del calcio".

"Xavi sarà un allenatore molto importante per i giovani calciatori perché gli insegnerà tanto. Con lui la squadra crescerà molto. Non ho alcun dubbio. Parlo spesso con lui. Da sempre. Siamo amici, abbiamo condiviso tante cose e da quando se n'è andato siamo rimasti in contatto. Il ritorno di DaniAlves mi ha sorpreso, soprattutto in questo momento. Penso che possa essere una buona aggiunta, proprio come nel caso di Xavi può essere importante per i giovani. Li aiuterà a crescere perché è una persona vincente e trasmette molto".