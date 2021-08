Messi è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain

Dopo 16 anni passati nella prima squadra del Barcellona, Lionel Messi lascia la Spagna e si trasferisce al Psg.

redazionejuvenews

Un trasferimento storico, che segnerà la storia del calcio: Lionel Messi lascia il Barcellona e firma con il PSG. A 16 anni dalla sua prima presenza con la prima squadra, La Pulce lascia i blaugrana per accasarsi all'ombra della Tour Eiffel. Ecco il comunicato del club parigino: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Leo Messi con un contratto di due anni con opzione per il terzo. Il sei volte vincitore del Pallone d'Oro è giustamente considerato una leggenda del calcio e una vera fonte di ispirazione per le persone di tutte le età, dentro e fuori il calcio. La firma di Leo rafforza le aspirazioni del Paris Saint-Germain e fornisce ai fedeli fan del club non solo una squadra di eccezionale talento, ma anche momenti di incredibile calcio nei prossimi anni".

Leo Messi ha dichiarato: “Sono entusiasta di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera al Paris Saint-Germain. Tutto ciò che riguarda il club corrisponde alle mie ambizioni calcistiche. So quanto siano talentuosi la squadra e lo staff tecnico. Sono determinato a contribuire a costruire qualcosa di speciale per il club e i tifosi e non vedo l'ora di scendere in campo al Parc des Princes".

Nasser Al-Khelaifi, presidente e amministratore delegato del Paris Saint-Germain, ha dichiarato: “Sono lieto che Lionel Messi abbia scelto di unirsi al Paris Saint-Germain e siamo orgogliosi di dare il benvenuto a lui e alla sua famiglia a Parigi. Non ha nascosto il suo desiderio di continuare a competere ai massimi livelli e vincere trofei, e naturalmente la nostra ambizione come club è di fare lo stesso. L'aggiunta di Leo alla nostra squadra di livello mondiale continua una finestra di trasferimento molto strategica e di successo per il club. Guidato dal nostro eccezionale allenatore e dal suo staff, non vedo l'ora che la squadra faccia la storia insieme per i nostri fan di tutto il mondo".