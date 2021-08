Messi: dalla Juve… alla Juve. L’esordio con i blaugrana è sempre contro i bianconeri

La Pulce pronta al rinnovo

La Juventus sta continuando la preparazione per la prossima stagione alla Continassa, dove Massimiliano Allegri ha ritrovato la squadra al completo da lunedì, con gli ultimi Nazionali che hanno fatto il loro rientro ad inizio settimana: Danilo, Alex Sandro, Cuadrado e gli italiani Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi sono tornati alla Continassa e si sono uniti al gruppo per preparare il nuovo campionato. La Juventus ha ora due amichevoli prima dell'inizio del campionato, quella contro l'Atalanta in programma il 14 agosto all'Allianz Stadium, che per l'occasione verrà riaperto al 50% della capienza, e quella contro il Barcellona valida per il Trofeo Gamper, che vedrà scontrarsi anche le formazioni femminili delle due squadre, in programma domenica sera. La partita di domenica contro i blaugrana segnerà, probabilmente, l'esordio stagionale di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che dovrebbero trovare posto tra gli 11 titolari per la sfida: contro di loro, ci dovrebbe essere anche l'esordio di Leo Messi, per cui il rinnovo con i catalani, che ancora non è ufficialmente arrivato, sembra ormai una formalità. L'attaccante argentino, vincitore della Coppa America ad agosto, si appresta a legarsi per altri 5 anni al Barcellona: l'accordo è stato raggiunto anche grazie alla volontà del giocatore, che per andare incontro ai problemi societari si è tagliato lo stipendio del 50%. Una scelta di cuore, che domenica lo porterà a rivestire per la prima volta la maglia del Barcellona, in quella che rappresenterà una curiosa coincidenza. L'argentino firmerà nel corso di questo fine settimana, per poi esser a disposizione per la partita, che curiosamente vedrà Messi affrontare la Juventus proprio nel trofeo Gamper, nella stessa partita che all'età di 18 anni, nel lontano 2005, vide il suo esordio in balugrana. La Juventus si appresta quindi a bagnare per la seconda volta l'esordio di Messi con la maglia del Barcellona, alla quale si appresta a legarsi a vita.