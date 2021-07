Messi da record: la foto con la Coppa America batte quella di CR7 e Maradona

La foto dell'argentino è quella con piu like in assoluto

Ma c' è stato spazio anche per un altro evento straordinariamente importante che però, riguarda un altro continente. Stiamo parlando del Sud America, dove si è disputata appunto la Coppa America vinta dall'Argentina che, si è ricucita le ferite rimediate dopo le sconfitte degli anni precedenti. A rendere questo sogno possibile ci ha pensato soprattutto la stella del Barcellona e del calcio mondiale Leo Messi, autore di prestazioni sontuose che hanno portato al successo dell'Albiceleste, vincendo cosi il confronto a distanza con il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, uscito agli ottavi dall'Europeo.

Ma come se non bastasse, nella giornata odierna è arrivato l'ennesimo record per l'argentino, ai danni proprio di CR7. La sua foto con la Coppa America postata al termine del match contro il Brasile, è infatti diventata l'immagine sportiva con piu like nella storia, spodestando anche quella che immortalava nello stesso scatto Diego Armando Maradona insieme all'alieno di Funchal. Conoscendo l'ego di Cristiano difficilmente riuscirà a mandare giu anche questa, prepariamoci ad un ritorno di fiamma del 5 volte Pallone d'Oro.