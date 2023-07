Il messaggio social di Chiellini: “Un saluto per la Colombia bianconera”

Il fan club colombiano della Juve pubblica un video di saluti in compagnia di Giorgio Chiellini: ecco il post

Oltre 100 i tifosi che assisteranno al match tra Juve e Milan che andrà in scena tra poche ore. Il clima è incandescente grazie alla partecipazione di diversi fan club della Juventus arrivati da ogni parte degli Stati Uniti. E tra i tanti tifosi anche il J Club Colombia che poco fa ha pubblicato su Twitter un video in compagnia di un tifoso accanto a Giorgio Chiellini. Queste le parole dell'ex bianconero: "Un saluto per la Colombia bianconera"