Merloni: “Nella strage dell’Heysel Boniperti non voleva giocare”

Francesco Merloni , ex patron dell'Ariston, ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Corriere della Sera. Ecco le sue parole sulla strage dell'Heysel, dove Merloni era presente come rappresentante dello sponsor del tempo dei bianconeri : "Una congiuntura favorevole. Vittorio, mio fratello, era presidente di Confindustria: ce l’aveva messo Gianni Agnelli, che voleva liberarsi dei corteggiatori locali. Io, invece, ero amico di Umberto: facevamo le riunioni con Montezemolo nel mio ufficio. Andavo a vedere le partite. Heysel? Ero lì, arrivai allo stadio con il pullman della squadra assieme a Boniperti .

Dalla tribuna ho visto tutto. Mi precipitai negli spogliatori: c’era anche De Michelis. Boniperti non voleva giocare, fui io a fargli da interprete in francese con la polizia belga. Ci dissero: “È stato mobilitato l’esercito, ma arriva tra due ore; se non giochiamo ci saranno migliaia di morti”. Fu terribile, non andai più allo stadio.