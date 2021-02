Meret: “Vittoria che dà fiducia”. Insigne: “Siamo contenti, continuiamo così”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Alex Meret e Lorenzo Insigne hanno parlato dopo il successo del Napoli sulla Juventus:

Meret

“Ho sentito contrarre il polpaccio, spero sia solamente un forte crampo. Purtroppo prima della partita Ospina si è fatto male e sono dovuto entrare in campo io. Sono contentissimo e orgoglioso di questo gruppo, abbiamo fatto una grande partita che speriamo ci dia fiducia per il futuro. Punti persi? C’è rammarico. Con la Juve, anche per la forza dell’avversario, abbiamo creato meno ma siamo stati determinati. Ci siamo aiutati a vicenda per tutti i 95 minuti, una cosa che deve sempre esserci se vogliamo portare a casa i risultati. La mia partita? Ero tranquillo in campo, sapevo cosa voleva il mister da me. Poi ovviamente sono contentissimo perchè siamo riusciti a fare risultato. Costruzione con i piedi? Ospina è molto bravo in questo. Abbiamo caratteristiche diverse io e David ma ci sto lavorando tanto, da quando è arrivato Gattuso mi sento migliorato sotto questo aspetto e devo continuare così. Gare contro la Juve? Nelle ultime due mie partite è andata bene e sono contento di questo. Due belle partite, dobbiamo essere determinati così per continuare a fare punti”.

Insigne

“Siamo contenti per il risultato e la prestazione. Abbiamo fatto una prova di grande squadra, portando poi a casa un risultato molto importante. Periodo? Quest’anno stiamo avendo qualche difficoltà, non facciamo bene come lo scorso anno. Non è facile perchè stiamo avendo tanti problemi, dal Covid agli infortuni. Ma pensiamo a lavorare e a guardare avanti, non si può stare fermi a pensare con una partita ogni tre giorni. Rigore? Ero sereno perchè ho la fiducia dei miei compagni e del mister. Ho messo una pietra sopra, se penso agli errori poi non riesco ad andare avanti. 100 gol? Da napoletano raggiungere questo traguardo è un orgoglio, ora punto a fare ancora meglio. La dedica era per mia moglie, poi per i miei compagni e i tifosi. Sono contento così”.