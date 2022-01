In Spagna rilanciano: “Morata al Barcellona questa settimana”

I media spagnoli sono sicuri: l'attuale numero 9 della Juventus sarà alla corte di Xavi già a partire da questa settimana con la Juventus che deve trovare il sostituto

redazionejuvenews

La Juventus si è ritrovata alla Continassa con l'inizio del nuovo anno, per preparare il gennaio di fuoco che aspetta la squadra bianconera: l'esordio in campionato sarà contro il Napoli tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, con i bianconeri che poi giocheranno a Roma, dove sfideranno la squadra di Josè Mourinho, contro l'Inter a San Siro per la finale della Supercoppa Italiana, contro l'Udinese, la Sampdoria in Coppa Italia, e il Milan, che chiuderà il primo mese dell'anno.

Un avvio difficile per la squadra di Massimiliano Allegri, che dirà molto di quello che sarà il proseguo della stagione per i bianconeri: oltre al campo, la Juventus da gennaio sarà impegnata anche sul mercato, con la dirigenza che sta cercando di mettere a disposizione del tecnico la migliore squadra possibile per affrontare la seconda parte di stagione. In questo senso, la Juventus sta ragionando sul reparto di attacco, che potrebbe vedere partire uno degli attuali protagonisti: il numero 9 della Juventus Alvaro Morata è infatti finito nel mirino del Barcellona, che sembra intenzionato a fare di tutto per portarlo in Spagna.

Dopo le voci della scorsa settimana infatti, oggi il quotidiano spagnolo AS ha fatto il punto della situazione sulla trattativa, rivelando che l'operazione tra la Juventus e il Barcellona è "completa al 95%, e mancano solo gli ultimi dettagli". I due club avrebbero infatti raggiunto un accordo totale per il trasferimento del giocatore, che ora sterebbe aspettando solo che il club torinese trovi il suo sostituto per poi dare il via libera all'operazione. Xavi avrà così l'attaccante richiesto al club, con Morata che ha già l'accordo con il Barcellona per 18 mesi di contratto: un innesto importante richiesto dal tecnico stesso, che considera lo spagnolo uno dei migliori attaccanti in circolazione e che lo vede come pedina fondamentale per completare il reparto d'attacco dei blaugrana. Ma nel frattempo sono arrivate anche altre due notizie da brividi: "Attenzione, la Juve al lavoro per due clamorose sorprese di mercato!" <<<