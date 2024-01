Mercato, Raimondi: “La Juve molla Samardzic e pensa a Koopmeiners”

Raimondi ha parlato delle strategie della Juventus sul calciomercato: non si ragionerebbe più su Samardzic, ma bensì Koopmeiners per l'estate

Durante la trasmissione Pressing, Claudio Raimondi ha parlato degli ultimi aggiornamenti disponibili sul calciomercato della Juventus. Per il giornalista, l'arrivo di un grande colpo a centrocampo rimarrebbe la priorità da qui all'estate. Ecco le sue parole: "La Juve dovrebbe restare così, continua a ripetercela informalmente Giuntoli questa cosa, a meno di clamorose occasioni, Ma Giuntoli lavora sempre più per il futuro: Koopmeiners è sempre un obiettivo. Ha mollato Samardzic, vuole andare diretto sull'olandese dell'Atalanta, ha pronti 40 milioni. Non so se basteranno, ma quello che abbiamo saputo è che potrebbe entrare nell'operazione Soulè per abbassare la parte cash. Quindi idee chiare. La Juve vuole questo tipo di giocatore per la prossima estate".