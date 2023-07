Mercato Juve, Zielinski in uscita: Napoli su un obiettivo bianconero

Piotr Zielinski molto probabilmente lascerà il Napoli in questa sessione estiva. Il centrocampista dei partenopei ha infatti un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e difficilmente ci sarà un rinnovo di contratto. Del giocatore si era discusso anche in ottica Juventus, ma il centrocampo non sarebbe al momento una priorità del calciomercato bianconero. La sensazione è quella che il ciclo tra gli azzurri e il calciatore polacco si sia concluso con la vittoria dello Scudetto. Per lui l'Ah-Ahli avrebbe già avanzato una proposta, ovviamente con numeri da capogiro. Il giocatore però preferirebbe rimanere in Serie A, o almeno in Europa, e starebbe temporeggiando aspettando un offerta su questo fronte. In particolare, la Lazio nei prossimi giorni potrebbe tentare di presentare una proposta forte delle entrate ricevute con la cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Il Napoli invece, per sostituire Zielinski ha in mente un giocatore, obiettivo anche della Juventus.