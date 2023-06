Mercato Juve, trattativa serrata per Parisi: le possibili contropartite

Quella per Fabiano Parisi appare sempre più come una delle trattative più calde messa in atto dalla Juventus. Dopo l'ultima molto positiva stagione ad Empoli, il terzino sinistro sta ben figurando anche con la maglia della Nazionale Under21 italiana. Recentemente, a conferma dell'ottimo stato di forma del giocatore, Parisi si è tolto anche lo sfizio del primo gol con gli azzurrini. Tutti avvenimenti che non starebbero lasciando indifferenti gli osservatori del club bianconero. In Nazionale, il c.t. Nicolato tende a preferirgli Udogie, ma alla Juventus è probabile che l'attuale terzino sinistro dell'Empoli possa ritagliarsi da subito il posto da titolare in squadra. Il club toscano ha fissato a 12 milioni di euro il prezzo del cartellino di Parisi. Una cifra che non preoccuperebbe in alcun modo la Juve, forte delle numerose contropartite tecniche di cui può disporre.