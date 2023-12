Mercato Juve, Soulè finanzia Koopmeiners: le ultime novità

La cessione di Soulè in Premier League potrebbe permettere alla Juve di investire sul mercato: piace Koopmeiners

Il Corriere dello Sport non ha dubbi: Soulè a gennaio potrebbe essere venduto . I gol e le giocate fatte vedere al Frosinone hanno smosso l'interesse di molti club esteri e la Juve è pronta a fare cassa.

Il Crystal Palace sembra la squadra più interessata con il club bianconero che non farà sconti: per acquistarlo serviranno 35 milioni di euro. I conti della Vecchia Signora sono infatti in rosso e c'è bisogno di monetizzare.