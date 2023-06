Mercato Juve, si riaccende la trattativa con la Lazio per Pellegrini

La Juve la Lazio avrebbero intensificato i contatti per il terzino Luca Pellegrini: si viaggerebbe per il rinnovo della formula del prestito

Luca Pellegrini stop and go. La trattativa che porterebbe il terzino il cui cartellino è di proprietà della Juventus alla Lazio sarebbe finalmente ripresa. Dopo che la Juventus ha sistemato alcune urgenze , come la cessione di Kulusevski e il rinnovo di Rabiot , oltre che l'acquisto di Weah , ecco che, secondo La Gazzetta dello Sport, può riavviarsi quella per Pellegrini .

La Lazio non avrebbe mai considerato di versare 15 milioni di euro nelle casse della Juventus per il giocatore, protagonista di una stagione in chiaroscuro. Ma l'interesse per il giocatore c'è, soprattutto dopo averlo visto già per una stagione agli ordini di Maurizio Sarri.