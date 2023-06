Mercato Juve, sfida all’Inter per Guendouzi: le parole del giocatore

La Juventus e l' Inter avrebbero manifestato interesse per il centrocampista del Marsiglia Matteo Guendouzi . Il giocatore francese ha disputato ben 96 presenze con la sua squadra in appena due anni ed è nel giro della nazionale francese.

Sul suo futuro, il giocatore del Marsiglia si è espresso ai microfoni di Telefoot, programma televisivo francese. Ecco cosa ha detto: "Parlerò con la società. Ci sarà un nuovo allenatore e bisognerà capire quali saranno le sue esigenze, se il suo stile di gioco sarà adatto a me. Valuteremo i pro e contro e prenderemo una decisione insieme. I dirigenti mi hanno garantito che hanno fiducia in me e che sarò un calciatore importante anche il prossimo anno”.