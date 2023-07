Mercato Juve, Salvione: “Possibili colpi a sorpresa”

Il Napoli del dopo Giuntoli

Ampio spazio nell'intervista al Napoli Campione d'Italia. I partenopei dovranno ripartire senza Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, oltre che al difensore Kim: “E’ solo questione di ore, poi Kim diventerà un giocatore del Bayern Monaco.Una trattativa ormai definita, di cui restano da limare solo i dettagli. Sul sostituto si rincorrono diverse voci, di recente sembra balzato in pole position Kilman del Wolverhampton. Potrebbe costituire una delle soluzioni preferito, anche se è valutato 40 milioni. Una trattativa complicata, e non sono da escludere virate su altri obiettivi, come Le Normand che costituisce ulteriore oggetto del desiderio ed altrettanto costoso. Danso? Non è attualmente in prima fila. Ci sono tante possibilità. Conosciamo tutti l’enorme stima di Garcia per MaximeLopez, con cui ha lavorato a Marsiglia. Le parole del calciatore mi sembrano molto chiare in tal senso. Sarebbe un colpo importante, anche in funzione delle alternative a centrocampo. Bisognerà valutare la volontà del club di disimpegnarsi in un simile investimento. Tousart potrebbe essere un’alternativa al giocatore del Sassuolo”.