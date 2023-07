Mercato Juve, Ranocchia tassello per Baldanzi: non manca la concorrenza

Folta concorrenza per Baldanzi

Il prezzo del cartellino di Tommaso Baldanzi si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro. Un valore piuttosto abbordabile per quello che viene considerato uno dei talenti più interessanti del panorama italiano. Il problema della Juventus è però contestuale: la mancanza qualificazione in Champions League e le varie priorità interne per costruire una rosa pronta sin da subito a essere competitiva rischiano di rallentare non di poco l'affare. Con la concorrenza che, secondo calciomercato.com, difficilmente sarebbe disposta ad aspettare. In particolare, preoccuperebbero il Benfica e il Borussia Dortmund due club importanti e blasonati che negli ultimi anni hanno investito con successo sui giovani anche ad alti livelli.