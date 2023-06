Mercato Juve, Pulisic più lontano: nuova pretendente per l’americano

Christian Pulisic sarebbe una pista in raffreddamento per la Juventus: l'attaccante americano potrebbe trasferirsi in estate in un altro club

redazionejuvenews

Nella lista degli acquisti della Juventussi è parlato in passato della possibilità di vedere Christian Pulisic in bianconero. L'attaccante delle folta rosa del Chelsea ha trovato sempre meno spazio in Blues e il giocatore appare tra gli indiziati alla cessione in questa sessione di mercato ai nastri di partenza.