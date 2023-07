Mercato Juve, possibile colpo in prospettiva conteso dal Cagliari

La Juventus si starebbe interessando a un obiettivo per il futuro: sullo stesso prospetto ci sarebbe però anche la concorrenza del Cagliari

redazionejuvenews

In attesa che il calciomercato della Juventus si sblocchi, gli osservatori della Vecchia Signora proseguono il loro scouting a caccia di nuovi talenti. Recentemente, agli occhi degli addetti ai lavori bianconeri si sarebbe messo in risalto un giovane centrocampista. Infatti, secondo quanto riportato da Il Mattino, sotto la lente d'ingrandimento della Juve sarebbe finito Matteo Prati, in forza alla SPAL. Il club bianconero non sarebbe però l'unico ad aver adocchiato il gioiellino della compagine ferrarese: su di lui ci sarebbe l'attenzione anche del Cagliari neopromosso in Serie A. I sardi si sarebbero mossi addirittura da diverse settimane, ma a rallentare la conclusione dell'affare sarebbe stato proprio l'idea che un grande club avrebbe fatto la sua mossa per prelevarlo. E così infatti pare essere accaduto, con la Juventus che sarebbe gioco forza preferita come soluzione finale.

Pericolo Napoli per la Juventus — Oltre a Cagliari e Juventus ci sarebbe però un terzo incomodo, ovvero il Napoli. A differenza del club sardo, i partenopei non avrebbero ancora intrapreso una trattativa e al momento sembrerebbero solo spettatori interessati. La sensazione è quella che il classe 2003 ex Ravenna sia destinato a lasciare il club spallino appena retrocesso in Serie C in questa sessione di mercato. Per prelevarlo dallo SPAL, la richiesta potrebbe aggirarsi attorno ai 2-3 milioni di euro. Una cifra alla portate delle casse della Juventus, nel caso il club decida di affondare il colpo-

Fusco esalta il giovane Prati — Il prezzo non esorbitante per imbastire la trattativa potrebbe però concedere poco tempo alla Juventus. Prati, messosi particolarmente in mostra durante il Mondiale Under20 con l'Italia, potrebbe essere facilmente portato via anche in una trattativa lampo. A confermare questo pericolo anche la "benedizione" data da Filippo Fusco, direttore dell'area tecnica della SPAL. Sul gioiellino di casa biancoblu il dirigente ha confermato la presenza di molte inseguitrici: ” Prati ha fatto benissimo ai Mondiali U20, è stato tra i migliori con la maglia dell’Italia. Posso dire che sul ragazzo ci sono le attenzioni di tutti i più grandi club d’Europa. L’amichevole con il Napoli sarà un grande onore, è una bella soddisfazione affrontare i Campioni d’Italia".