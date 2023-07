Mercato Juve, pericolo Benfica per Bento: oggi incontro con il giocatore

Il Benfica starebbe tentando l'affondo decisivo per Bento: il portiere sarebbe da tempo un obiettivo della Juventus per rafforzare il reparto

Nell'ultima stagione Bento ha collezionato 37 partite ufficiali, non subendo gol per 16 di queste. Il ruolo di estremo difensore non rappresenterebbe comunque una priorità per la Juventus, al momento occupata principalmente nel calciomercato in uscita.