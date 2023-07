Mercato Juve, pericolo Atalanta per Holm: presentata un offerta allo Spezia

Sfumato Fabiano Parisi , la Juventus rischia di vedersi superare per la corsa che porta a Emil Holm dello Spezia . Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo quello del Napoli andrebbe registrato anche l'interesse dell' Atalanta . L'Inter invece, occupata su altri fronti avrebbe messo in standby la questione terzino, finendo in coda tra i club sullo svedese. Per i bianconeri invece la fascia destra è una priorità, in quanto l'addio di Juan Cuadrado e il percorso riabilitativo di Mattia De Sciglio lasciano pericolosamente scoperto il settore. Non a caso il primo acquisto ufficiale della Juventus è stato Timothy Weah , mentre il destino di Andrea Cambiaso sarebbe ancora tutto da decidere.

L'offerta dell'Atalanta

Così come la Juventus con De Sciglio, anche l'Atalanta deve vedersela con un giocatore reduce dalla rottura del legamento crociato. Stiamo parlando di Hans Hateboer, infortunatosi pochi giorni dopo la chiusura del calciomercato invernale. In quel ruolo, si sono disimpegnati diversi elementi da Maehle, a Ruggeri, fino a Soppy, ma nessuno di loro è diventato autentico padrone della corsia. Ruolo sempre esaltato dagli schemi di Gian Piero Gasperini. Emil Holm in questo senso appare un profilo perfetto per la causa e non a caso l'Atalanta avrebbe presentato un offerta allo Spezia, detentore del cartellino, di 7 milioni di euro. Una cifra ancora inferiore a quella a doppia cifra richiesta dalla società ligure, ma anche l'unica concretamente presentata. La Juventus dal canto suo potrebbe nel giro di pochi giorni fare la sua proposta, ma l'idea del club bianconero era quella di non andare oltre i 5-6 milioni di euro. Ecco che allora la mossa dell'Atalanta complicherebbe non poco i piani juventini.