Mercato Juve, Pellegrini alla Lazio pista fredda: Lotito non è convinto

La telenovela tra Juventus, Lazio e Pellegrini pare destinata al nulla di fatto: Lotito non vorrebbe investire per il calciatore bianconero

L'operazione di calciomercato per portare Luca Pellegrini dalla Juventus alla Lazio non scalderebbe il presidente Claudio Lotito . Questo è quanto riportato da Il Messaggero sulla trattativa che imperversa da diverse settimane sul terzino bianconero.

Per il presidente biancoceleste i costi dell'operazione appaiono poco stimolanti e convincenti e nulla è cambiato nonostante l'obiettivo principale Milos Kerkez sia ormai sfumato. Il club preferirebbe che mister Maurizio Sarri cercasse di recuperare Mohamed Fares .

In alternativa, è possibile che la Lazio, anziché chiedere un prestito oneroso per il giocatore della Juventus, decida di puntare su profili emergenti come Josh Doig dell'Hellas Verona o Emanuele Valeri della Cremonese.