Mercato Juve, passi in avanti per Milinkovic-Savic: gli ultimi aggiornamenti

Con il countdown per l'addio di Adrien Rabiot vicino allo zero e Davide Frattesi conteso da mezza Serie A, l a Juventus cerca un alternativa . I bianconeri infatti potrebbero "accontentarsi" di Sergej Milinkovic-Savic , centrocampista totale della Lazio .

Il calciatore serbo, considerato uno dei migliori giocatori in circolazione nel suo ruolo in Serie A da molti anni, appare una trattativa difficile ma percorribile. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Juventus starebbe trovando la formula migliore per avvicinarsi alle richieste della Lazio per il suo cartellino.