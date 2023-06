Mercato Juve, offerta araba per Pogba: intanto si lavora per Milinkovic

Tre cessioni per Milinkovic

Un altro capitolo in casa Juventus è quello riguardante la telenovela Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio rimane un pallino evergreen, ma nello status quo attuale del club bianconero, il suo arrivo sarebbe impraticabile. Per raggiungere il calciatore serbo, pur se in scadenza con i biancocelesti nel giugno 2024, servono risorse non indifferenti. La speranza della Juventus è quella di far in tempo ad acquisirle cedendo tre esuberi: Arthur, Mckennie e Zakaria. Quest'ultimo appare quello più semplice da piazzare, quantomeno per le numerose manifestazioni di interesse dalla Premier League e in particolare dal West Ham. Per quanto riguarda l'americano, il club bianconero starebbe tentando di convincerlo ad accettare un eventuale futuro in Turchia. Questo nell'idea di inserirlo come contropartita per Nicolò Zaniolo. Infine, starebbe risultato più complicato del previsto in questa fase trovare una soluzione per Arthur. Al punto che nei giorni scorsi sarebbe addirittura vociferata l'ipotesi di una rescissione del contratto.