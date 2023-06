La Juventus avrebbe preparato una nuova proposta alla Lazio per Milinkovic-Savic: il biancoceleste è il sogno per il centrocampo bianconero

Per il centrocampo, la Juventus continua a coltivare il sogno Sergej Milinkovic-Savic . Secondo quanto riporta Il Messaggero, il club bianconero avrebbe presentato una nuova offerta che potrebbe essere recapitata alla Lazio nei prossimi giorni.

L'offerta prevedrebbe l'inserimento di una contropartita tecnica. La Juventus vorrebbe proporre Arthur come pedina di scambio. Il giocatore, nell'ultima stagione ha trovato poco spazio in Premier League nel Liverpool e non è stato riscattato.