Mercato Juve, nuova pista per Kulusevski: gli ultimi aggiornamenti

Non solo il Tottenham tra i possibili scenari futuri di Dejan Kulusevski . Il calciatore della Juventus avrebbe fatto breccia nel campionato inglese e, secondo quanto riporta Chronicle, il Newcastle sarebbe piombato sul giocatore.

Forte della partecipazione alla prossima Champions League, il facoltoso club inglese potrebbe in tempi brevi mettere sul piatto 35 milioni di euro, direzione Juventus. Un offerta che potrebbe far vacillare il club bianconero, alla ricerca di fondi per finanziare la prossima campagna acquisti.