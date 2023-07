Mercato Juve, non solo Castagne in lista per la fascia destra

Il calciomercato della Juventus in entrata si è aperto con l'acquisto di Timothy Weah . Il figlio d'arte di George, attaccante del Milan degli anni 90', andrà a rinforzare la fascia destra della squadra allenata da Massimiliano Allegri . Primo ma non ultimo acquisto per quella zona del campo. L'addio di Juan Cuadrado infatti accentua notevolmente la cifra tecnica ancor prima che qualitativa. Weah in questo senso non può bastare e l'arrivo di Cristiano Giuntoli può accelerare in questo tempo le trattative. Il primo obiettivo della lista rimane sempre Timothy Castagne del Leicester City , ma le alternative in mancherebbero.

La Juve su Molina

Le richieste del club inglese retrocesso in Championship starebbero facendo da deterrente per l'acquisto. Le esigenze della Juventus non permetterebbero al club di investire, almeno per il momento, cifre importante dopo i 10 milioni di euro già sborsati per Weah. Ecco che allora si sonderebbero altre piste: una di queste, secondo La Gazzetta dello Sport, porterebbe a Nahuel Molina. Un giocatore in realtà dal prezzo non meno caro ma probabilmente dallo spessore differente. L'argenti, in forza nell'ultima stagione nell'Atletico Madrid, è un giocatore dall'appeal internazionale, sia per le partite disputate in Champions League, sia per la vittoria della Coppa del Mondo. Inoltre, il giocatore conosce benissimo il campionato italiano, viste le sue recenti esperienze in forza all'Udinese. Infine, il club madrileno sarebbe a caccia di risorse e Molina rientra tra i profili meno complicati da piazzare grazie al suo ingaggio non tra i più alti in rosa.