Mercato Juve, non solo Cambiaso: i rossoblù puntano un centrocampista

Il calciomercato della Juventus ribolle in attesa che dopo Timothy Weah altri colpi escano fuori dal calderone. L'arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus dovrebbe accelerare inevitabilmente tale processo. Il nuovo diesse vorrà sicuramente presentarsi bene nella sua nuova avventura, da cuore bianconero. E tra i reparti più trattati a livello di notizie ci sono proprio le fasce laterali. Oltre a Weah , sull'altro lato del campo sembrerebbe forte il pressing su Fabiano Parisi , ambito però anche da Lazio e soprattutto Fiorentina. Le difficoltà in parte impreviste di concludere l'affare mettono in ghiaccio Andrea Cambiaso , nel frattempo richiesto per il bis al Bologna .

Futuro incerto per Cambiaso

Dopo l'esperienza con il Genoa, Cambiaso si è confermato positivamente anche al Bologna. Sia con Sinisa Mihajlovic che con Thiago Motta il terzino sinistro, ma anche destro all'occorrenza, ha sempre fatto parte del giro di titolari. Alla terza stagione di Serie A, la Juventus rifletterebbe sulla possibilità di confermarlo in rosa. Se Cambiaso sia pronto o all'altezza del grande salto sarà da verificare e già in ritiro con il gruppo guidato da mister Massimiliano Allegri si capirà molto. A complicare la sua possibilità di rimanere in bianconero c'è la "grana" Alex Sandro. Il giocatore brasiliano sarebbe considerato a fine ciclo ma il rinnovo automatico scattato nell'ultima stagione tiene "prigioniera" la Juventus del suo contratto. Inoltre, per il momento nessuna pista araba si è concretizzata o è stata valutata dal giocatore. D'altro canto, nonostante le difficoltà a raggiungere Parisi, la Juventus con ogni probabilità cercherà di potenziare quel lato del campo. E a questo punto il sacrificio potrebbe essere Andrea Cambiaso. A sorridere in questo caso sarebbe il Bologna il cui ritorno sarebbe estremamente gradito.