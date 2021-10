News Juve / Bomba di mercato: “Può arrivare dai nerazzurri”

1 di 2

Brozovic

La Juventus torna a vincere. Lo fa di nuovo, nel derby contro il Torino. Un gol di Locatelli manda in paradiso i bianconeri e all'inferno il Toro: il lavoro di Max Allegri si mostra in tutta la sua efficacia ma per il futuro, potrebbe non bastare.

E' evidente che qualcosa dal mercato è mancato, su questo davvero non ci sono dubbi. Il tecnico juventino non si lamenta, almeno non pubblicamente e - anzi - ce la mette tutta per far rendere al meglio tutto il materiale che ha a disposizione. E allora, ecco che il prossimo passo potrebbe essere quello di reggere finché possibile per poi assaltare nuovamente il mercato nella sessione di gennaio.

In questo senso continuano ad arrivare diverse voci riguardanti quello che la Juventus potrebbe mettere in campo nei prossimi mesi e c'è un'indiscrezione particolarmente grossa che continua a far rumore in questi ultimi giorni <<<