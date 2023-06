Mercato Juve, Morata verso il rinnovo: la clausola spinge però all’addio…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alvaro Morata sarebbe molto vicini a firmare il rinnovo con l' Atletico Madrid . Se ciò accadesse, in realtà il suo futuro sarebbe probabilmente ancora più lontano dai colchoneros. Infatti, con ogni probabilità verrà inserita una clausola rescissoria che lo renderà particolarmente appetibile ai club interessati a lui come la Juventus .

Tale clausola dovrebbe essere fissata a 10 milioni di euro: una cifra considerata estremamente abbordabile. Un buon compromesso sia per l'Atletico Madrid che non lo perderebbe a zero, sia per un eventuale società che decidesse di puntare su di lui.