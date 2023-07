Mercato Juve, Marchetti: “Bianconeri aperti all’ascolto per ogni giocatore”

Marchetti ha parlato del calciomercato della Juventus: il giornalista ha confermato la disponibilità di trattare qualsiasi uomo della rosa

redazionejuvenews

Intervenuto su TMW, Luca Marchetti ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco cosa ha detto: "Milan e Juve partono per la tournée americana con due atteggiamenti diversi sul mercato. In casa Juve la porta è aperta per ascoltare le offerte che possono arrivare per i proprio calciatori. Al centro di molte voci c’è naturalmente Vlahovic: l’ultima squadra ad interessarsi a lui (con una telefonata di Ancelotti) è stato il Real Madrid. Naturalmente c’è anche il PSG che però ora sta tentando Harry Kane. Insomma tanti interessamenti e ancora nessuna offerta formale sulla quale riflettere. Ecco perché Lukaku rimane ancora una situazione che la Juve non può affrontare di petto. Così come Morata, che per tornare in bianconero avrebbe bisogno della partenza di Chiesa. Nel frattempo Weah, alla sua presentazione in bianconero, ha invitato David del Lille a raggiungerlo a Torino! E mentre Miretti rinnova (e c’è ancora interesse della Salernitana) anche Arthur rinnova, ma sbarca a Firenze. Nascosto al suo arrivo (come se fosse un delitto arrivare a Firenze invece che un grande colpo), nelle prossime ore le visite mediche".

Non solo Juve: il calciomercato del Milan — Oltre che della Juventus, il giornalista si è occupato del mercato del Milan. Ecco le sue parole: "Il Milan sta cucinando a fuoco lento le sue trattative con la consapevolezza che gli obiettivi, almeno nei ruoli, sono dichiarati. La Juventus invece sa che se il campionato iniziasse domani sarebbe a posto, ma come, ha detto anche Giuntoli in conferenza stampa, nessuno è incedibile. E così ci sono una serie di strategie già studiate dal nuovo direttore sportivo e dal suo staff. Ma prima le cessioni, obbligatorio. Così in America non vanno tutti ma magari qualcuno si aggrega durante il viaggio. Il Milan non molla Chukwueze (con cui ha già accordo) e aspetta che Villarreal abbassi un po’ le pretese. Visto che considera a sparare alto (i 40 milioni della clausola) anche se ha ancora soltanto un anno di contratto. Lo stesso discorso vale per Musah: stavolta è il Valencia che continua a chiedere tanto e che addirittura preferisce non rispondere alle offerte perché spera in un'asta per il suo centrocampista".

Le uscite del Milam — Infine, sul calciomercato in uscita del Milan: "In uscita su Ballo Toure (escluso dalla tournée come Rebic, Origi e Lazetic)Fulham e Nizza. Poi ci sono quelli che sono stati convocati come Gabbia (che interessa al Frosinone e al Genoa che però sta puntando anche Ferrari del Sassuolo), Adli, Salemakers e Messias che pur essendo in partenza non sono completamente fuori dal progetto e hanno da giocarsi delle chanches ancora con Pioli. E naturalmente c’è stata la presentazione di Reijnders e l’arrivo di Jimenez".