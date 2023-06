Il direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna è partito in questi giorni per l'Inghilterra. L'obiettivo principale del ds, come confermato da Sky Sport, dovrebbe essere risolvere definitivamente la situazione legata a Dejan Kulusevski .

Gl Spurs non hanno ancora riscattato il giocatore svedese mach ma sarebbero interessati a trovare una nuova formula per trattenerlo in squadra. La Juventus sembrerebbe disponibile a rinegoziare l'affare, alla ricerca di fondi freschi per finanziarie il calciomercato in entrata.