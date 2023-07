Mercato Juve, la Fiorentina tratta Arthur: il nodo rimane l’ingaggio

Grana Arthur: trattativa in salita

Ecco che allora è probabile che la trattativa tra Juventus e Fiorentina rischi di procedere a rilento. Nei prossimi giorni si potrà capire se tra i due club ci sarà la possibilità di venirsi incontro, così come per il giocatore. Se i bianconeri potrebbero accollarsi parte dell'ingaggio, i viola dovrebbero aumentare il conguaglio a favore de LaVecchia Signora. Se così non fosse, la Juventus potrebbe preferire aspettare eventuali offerte di mercato, dalla facoltosa Premier League, che ha lanciato qualche sussulto in questa direzione, o dalla Saudi Pro League, al momento non pervenuta per Arthur.