Isco ha parlato del suo futuro: il giocatore, in passato obiettivo della Juve, è pronto a rimettersi in gioco dopo un periodo di inattività

Isco , ex giocato di Real Madrid e vecchio obiettivo di calciomercato della Juventus , ha parlato a Marca del suo futuro. Il giocatore ha rescissio il suo contratto dal Siviglia dopo pochi mesi, rimanendo inattivo per tutto il 2023. Lo spagnolo ora sarebbe pronto a riprendere le attività, con qualche certezza in più.

Ecco cosa ha detto: ""Non voglio andare in pensione. Gioco a calcio da quando avevo tre anni e non ho mai smesso. Tornerò presto. Ho ricevuto offerte dall'Italia, dalla Turchia, dall'Arabia, dalla Spagna, ma non ero mentalmente preparato. Ora lo sono".