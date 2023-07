Il Bologna si sarebbe fatto avanti per ottenere il prestito di Cambiaso: la volontà della Juve sarebbe quella di aspettare almeno il ritiro

Giorni cruciali per Andrea Cambiaso . Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna avrebbe chiesto nuovamente il giocatore in prestito alla Juventus . Nell'ultima stagione, il terzino ha giocato proprio con i rossoblù disputando una buona stagione nel giro dei titolari.

La Juventus valuterebbe l'idea ma non avrebbe fretta di decidere. Il giocatore è potenzialmente un elemento capace di disimpegnarsi in entrambe le fasce, risultato un profilo utilissimo specialmente in una fase di grande rinnovamento.