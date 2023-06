Mercato Juve, i bianconeri mettono nel mirino un attaccante del Sassuolo

Trattativa in salita per la Juve

La volontà del Sassuolo sarebbe quella di tenere Laurienté anche nella prossima stagione. La fiducia verso il giocatore, acquistato per sostituire l'infortunato e poi ceduto Traorè, è alta. La sensazione è quella che il giocatore possa superare lo score di 7 gol e 6 assist messi a referto in questa stagione di Serie A. Per la Juventus la trattativa sarebbe ancora più complicata di quella per Frattesi o quella passata di Manuel Locatelli. In quest'ultimo caso, il Sassuolo fu intransigente e solo dopo un estenuante trattativa i bianconeri riuscirono ad acquisirne il cartellino. Difficoltà che potrebbero ripresentarsi anche in questo caso, così come nella formula: l'idea della Juve sarebbe infatti proporre un prestito con obbligo di riscatto.