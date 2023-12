Mercato Juve, Huijsen via in prestito a gennaio? L’indiscrezione

Secondo calciomercato.com Huijsen potrebbe lasciare la Juve in prestito per sei mesi: lo vuole il Granada di Tognozzi

Dopo un buon inizio di stagione con anche alcune presenze in prima squadra, ora Huijsen è tornato in panchina. Il giovane difensore della Juve non sta trovando molto spazio e per questo potrebbe lasciare il club in prestito.