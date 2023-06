Mercato Juve, Guidi: “Se resta Rabiot, Milinkovic opportunità di agosto”

Adrien Rabiot o Sergej Milinkovic-Savic ? O perché non tutte e due? In attesa che il calciomercato prenda ufficialmente il via a luglio, impazzano le voci di calciomercato, in particolare su due centrocampisti e la Juventus . Da una parte, si contano i giorni che separano il centrocampista ex PSG dalla scadenza del suo contratto. Dall'altra, un pallino di sempre che però quest'anno sembra più possibile che in passato. Su Rabiot e Milinkovic-Savic ha parlato anche Marco Guidi , firma de La Gazzetta dello Sport. Intervenuto su TvPlay, ha spiegato gli scenari possibili riguardanti i due giocatori.

Su Milinkovic-Savic e Rabiot

Sulla possibilità di vedere sia Rabiot che Milinkovic-Savic alla Juventus nella prossima stagione, il giornalista è apparso prudente: "Sono anni che il serbo è sul taccuino della Juve. Ma prima non c’erano le condizioni di adesso. Se resta Rabiot, Savic non sarebbe una priorità, bensì un’opportunità di agosto. Anche vista le difficoltà e la concorrenza per Frattesi. Con Lotito non è facile, ma non ha più il coltello dalla parte del manico; ha meno potere di contrattazione. La Juve è fiduciosa che possa spendere non più di 30 milioni. Ci sono, poi, pedine di scambio come Rovella e Pellegrini. E’ una fase preliminare fino a quando non si avranno certezze sul francese. Per il francese la Juve mette sul tavolo sette milioni per una stagione. Il problema non è il giocatore ma chi lo gestisce, che sta aspettando altre offerte. Sarà difficile che il francese accetti l’offerta bianconera".