Mercato Juve – Nome nuovo per il centrocampo: piace Ferguson

In vista del prossimo mercato Giuntoli segue anche Ferguson: il centrocampista del Bologna sarebbe perfetto per la Juve

Le richieste di Massimiliano Allegri per il mercato di gennaio sono chiare: la Juve ha bisogno di un rinforzo in mezzo al campo, un centrocampista che conosca il calcio italiano e che sappia trovare la via del gol. Qualcosa di pronto subito, utile alla corsa scudetto.