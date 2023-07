Mercato Juve, duello Giuntoli-Napoli per Holm dello Spezia

Tra Cristiano Giuntoli e il Napoli la sfida potrebbe arrivare prima del previsto. Non sul campo, nel quale Napoli e Juventus si sfideranno per primeggiare in Serie A, bensì sui tavoli del calciomercato. Perché da tempo la Juventus starebbe seguendo Emil Holm, terzino rivelazione dello Spezia, e, come riportato da Tuttosport, lo stesso sta facendo il Napoli sia prima che dopo Giuntoli. In settimana, il club bianconero dovrebbe spedire una prima offerta per il giocatore la quale si aggirerebbe attorno ai 5-6 milioni di euro. Offerta che però corrisponderebbe solo a circa la metà del valore del cartellino stabilito dalla società ligure. In attesa di capire quali saranno i margini di trattativa, anche il Napoli sarebbe pronto a fare la sua mossa